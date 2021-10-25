Про це в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса. Втім, на його думку, у Кремлі навряд підуть на таку угоду.

До теми Зеленський хоче збільшити транзит газу через Україну й пропонує Росії 50% знижки

"Насамперед розуміємо, що росіяни не скористаються цією пропозицією. Вона, найімовірніше, потрібна, щоб поставити Путіна в незручну ситуацію перед європейцями. Зараз він шантажує Європу тим, що не поставляє газ українською трубою", – зазначив Фурса.

Як розповів економіст, Володимир Путін заявив, що поставлятиме газ тільки тоді, коли буде "Північний потік-2". Україною транзит для нього дорогий. На це українська влада відповіла, здешевивши транспортування.

Тут, власне, аргументи у Путіна закінчуються. Це підтверджує, що він користується газом, як зброєю, що "Північний потік-2" і є зброя. Сергій Фурса Економічний експерт та інвестиційний банкір

Довідка. Знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів в день, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

Для України це не буде затратно

Фурса підкреслив, що можливості нашої газотранспортної системи дозволяють зробити задумане. Україна може прокачувати більше ніж 100 мільярдів кубометрів газу щороку, тому додатковий транзит не потребуватиме занадто високих витрат. Водночас він все одно буде прибутковим для України.

Якби Росія погодилась, то це суттєво знизило б вартість газу в Європі й, відповідно, в Україні. Що дуже підтримало б українську промисловість і звичайного українського споживача газу.

Фурса розповів про умови здешевлення газу: дивіться відео

Транзит газу Україною: останні новини