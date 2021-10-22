Глава держави запевнив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не лише, аби внормувати ситуацію. А й забезпечити європейцям захист від тарифного шоку протягом найближчих років.

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Україна пропонує Росії знижку в 50%

Водночас політик звернув увагу на те, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах. Ба більше, держава готова надати знижку на транзит.

Зверніть увагу! Як пише Bloomberg, Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку у 50% на транзит газу в Європу.

Що передувало пропозиції Зеленського