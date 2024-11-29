Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Одним из основных пунктов обсуждения стала поставка БпЛА для боевых подразделений Сил обороны.
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Что обсуждали на встрече с представителями ОВА
По указанию Главнокомандующего ВСУ состоялось очередное координационное совещание с представителями областных военных администраций.
Эта встреча, которая состоялась в формате видео-конференции, была посвящена обсуждению синхронизации действий местных органов власти по поддержке подразделений ВСУ.
В частности, в ходе совещания обсуждались возможности поставки боевым подразделениям Сил обороны Украины широкого спектра БпЛА,
– говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что такие меры позволяют оперативно и эффективно реагировать на насущные потребности подразделений на наиболее сложных участках фронта.
К слову, в Финляндии будет построен завод для производства беспилотников для Украины и ЕС. Массовое производство планируют начать уже в следующем году.