Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Одним із основних пунктів обговорення стало постачання БпЛА для бойових підрозділів Сил оборони.

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Що обговорювали на зустрічі із представниками ОВА

За вказівкою Головнокомандувача ЗСУ відбулася чергова координаційна нарада з представниками обласних військових адміністрацій.

Цю зустріч, яка відбулася у форматі відео-конференції, було присвячено обговоренню синхронізації дій місцевих органів влади щодо підтримки підрозділів ЗСУ.

Зокрема, в ході наради було обговорено можливості постачання бойовим підрозділам Сил оборони України широкого спектру БпЛА,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що такі заходи дають змогу оперативно та ефективно реагувати на нагальні потреби підрозділів на найбільш складних ділянках фронту.

До слова, у Фінляндії буде побудовано завод для виробництва безпілотників для України та ЄС. Масове виробництво планують почати вже в наступному році.