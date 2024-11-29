Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Одним із основних пунктів обговорення стало постачання БпЛА для бойових підрозділів Сил оборони.
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Що обговорювали на зустрічі із представниками ОВА
За вказівкою Головнокомандувача ЗСУ відбулася чергова координаційна нарада з представниками обласних військових адміністрацій.
Цю зустріч, яка відбулася у форматі відео-конференції, було присвячено обговоренню синхронізації дій місцевих органів влади щодо підтримки підрозділів ЗСУ.
Зокрема, в ході наради було обговорено можливості постачання бойовим підрозділам Сил оборони України широкого спектру БпЛА,
– йдеться у повідомленні.
У Генштабі зауважили, що такі заходи дають змогу оперативно та ефективно реагувати на нагальні потреби підрозділів на найбільш складних ділянках фронту.
До слова, у Фінляндії буде побудовано завод для виробництва безпілотників для України та ЄС. Масове виробництво планують почати вже в наступному році.