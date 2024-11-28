Влада визнала атаку та навіть заявила про постраждалого. 24 Канал зібрав відому на час публікації інформацію.

До слова, днями У російському Башкортостані сплутали "кукурудзник" з дроном і відкрили по ньому вогонь: відео

Вибухи в Росії 28 листопада: що відомо

Близько 2 ночі у російському сегменті телеграму жителі Краснодарського краю стали масово публікувати повідомлення про прольоти дронів та вибухи. Згодом стали відомі подробиці, що стояло за цими скаргами.

Зокрема, у Слов'янську-на-Кубані, за заявою місцевого губернатора Веніамін Кондратьєва, уламки БпЛА впали у приватний двір та розбили вікна в будинку. Там і трапився постраждалий. І в одному із дворів пошкоджено автомобіль.

Також на хуторі Чигрина Червоноармійського району уламки безпілотника пошкодили ще один будинок. Тут без постраждалих, але "екстрені служби працюють". Дехто писав, що пошкоджень зазнав якийсь міст та вокзал.

Примітно, що приблизно у цей самий час про вибухи повідомляли й мешканці міста Таганрог Ростовської області Росії. Влада області заявила, що "знищено 2 БпЛА" у Таганрозі та Кам'янську. І, мовляв, без постраждалих та руйнувань.

Відео у мережі з Таганрога є, але вони наразі показують лише білий дим – це не дозволяє робити якісь висновки. А от із Краснодарського краю зображення яскравіші – з вибухами. Пишуть, десь в районі нафтопереробного заводу.

Вибухи у Краснодарському краї Росії: дивіться відео очевидців

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