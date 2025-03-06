Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера перед встречей с другими лидерами ЕС, которого цитирует "Европейская правда".

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Бельгия задерживает доставку истребителей Украине

Когда Бельгия возобновит поставки самолетов F-16 неизвестно. Это произойдет, когда страна получит новые истребители F-35, которыми Брюссель планирует заменить нынешний летный парк.

Премьер-министр Бельгии не предоставил подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F-35, но известно, что F-16 в Украину не прибудут до 2026 года.

Бельгия готова предоставить F-16 для боевого использования в Украине, но еще минимум два года их не введут в эксплуатацию.

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с властями Бельгии и поблагодарил за поддержку, которую предоставляет страна. Также о дальнейшей военной помощи после прекращения поставок от США говорили с лидерами стран-партнеров и руководителей ЕС.

Особое внимание во время переговоров уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставке артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество,

– рассказал Зеленский.

В Брюсселе пройдет экстренный саммит по безопасности по усилению обороноспособности Украины и всей Европы.