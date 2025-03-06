Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прем'єра-міністра Бельгії Барта де Вевера перед зустріччю з іншими лідерами ЄС, якого цитує "Європейська правда".

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Бельгія затримує доставку винищувачів Україні

Коли Бельгія відновить постачання літаків F-16 невідомо. Це станеться, коли країна отримає нові винищувачі F-35, якими Брюссель планує замінити нинішній льотний парк.

Прем'єр-міністр Бельгії не надав подробиць щодо очікуваного прибуття винищувачів F-35, але відомо, що F-16 в Україну не прибудуть до 2026 року.

Бельгія готова надати F-16 для бойового використання в Україні, але ще щонайменше два роки їх не введуть в експлуатацію.

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з владою Бельгії та подякував за підтримку, яку надає країна. Також про подальшу військову допомогу після припинення поставок від США говорили з лідерами країн-партнерів та очільників ЄС.

Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу,

– розповів Зеленський.

У Брюсселі пройде екстрений безпековий саміт щодо посилення обороноздатності України та всієї Європи.