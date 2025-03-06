Володимир Зеленський вже встиг зустрітися з кількома європейськими посадовцями. Надалі лідери 27 країн та урядів ЄС обговорять розв'язання проблеми щодо подальшої підтримки України без військової допомоги США. Про двосторонні зустрічі президента України інформує 24 Канал.
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З ким вже зустрівся Зеленський в Брюсселі
Президент зустрівся з Еммануелем Макроном та лідерами ЄС
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном та з очільниками ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Лідер України приєднався до засідання до президентів.
Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова. Дуже важливо, що ви надіслали потужний сигнал українському народу,
– заявив Володимир Зеленський.
Зеленський подякував бельгійцям за допомогу
Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Він подякував за те, що Бельгія готова підтримувати Україну і раніше ухвалила рішення передати літаки F-16.
На зустрічі говорили про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру. Також обговорили інтеграцію України до ЄС та подальше постачання озброєння.
Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу,
– повідомив Володимир Зеленський.