16:01, 6 березня

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном та з очільниками ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою. Лідер України приєднався до засідання до президентів.

Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова. Дуже важливо, що ви надіслали потужний сигнал українському народу,

– заявив Володимир Зеленський.