Також є багато факторів, завдяки яким ЗСУ не залишаться без дронів, снарядів і так далі. Це 24 Каналу озвучив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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"Штати – не топлідер у військовій допомозі України. Все-таки треба завжди робити акцент на власне виробництво. Це все максимально складно, бо дається нам високою ціною", – сказав він.

Україна зробила висновки

Юрій Федоренко зазначив, що вперше Україна залишилась без допомоги США у 2023 році, це тривало приблизно пів року. Це дало передумови Росії зайняти відповідні рубежі, які були їм максимально вигідні.

Однак тоді в України не було розуміння, що так може статися. Також не було альтернативи, як виходити з такої ситуації. Зробивши висновки на всіх рівнях, як на військовому, так і на військово-політичному, наша держава отримала додаткові можливості щодо надходження боєприпасів за допомогою країн Європи. Україна посилила виробництво дронів як розвідувальних, так і ударних.

Також інтенсивність підтримки європейців після фактично публічного оприлюднення позиції США суттєво пішла вгору. Тому без боєприпасів і дронів ми не залишимося. Усе буде добре. Складно, але точно цей виклик ми зможемо пройти. Тому що зробили висновки з попереднього періоду,

– підкреслив командир.

За його словами, у 2023 році непостачання Штатами необхідної кількості снарядів грало набагато складнішу роль для України, ніж це відбувається зараз.

Нагадаємо, радник з нацбезпеки президента США Майкл Волц заявив, що Дональд Трамп розгляне можливість відновлення постачання військової допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та "вжиті заходи зміцнення довіри".