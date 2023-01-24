Если французы решат поставить Украине Leclerc, то предоставят не больше роты, потому что только у них есть такие танки. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Игаль Левин. Но, по его словам, это будет замечательно, потому что на Западе это самые современные танки.

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Leclerc – самый современный танк в мире

Он отметил, что Leclerc появился в 90-е годы, в отличие от Abrams и Leopard, которые были разработаны во времена "холодной войны" в 70-80-е годы, а затем модернизировались.

Конечно, современные Abrams и Leopard сегодня не те, что были в 80-х годах. Что касается Leclerc – он тоже модернизировался и сегодня является одним из защищенных, современных и технологичных танков в мире, в частности, среди западного парка бронетехники,

– считает аналитик.

По его словам, Abrams, Leopard или Challenger тоже очень хорошие танки, их невозможно сравнивать с советскими.

"Abrams и Leclerc рано или поздно появятся в Украине", – считает он.

Т-72 – простой и несложный в управлении

Левин высказался по поводу советских танков, которые сейчас используют россияне. Среди них есть Т-72.

Это мобилизационный танк, созданный для массовой ядерной войны Советского Союза с НАТО. Тогда должны были мобилизовать более 200 миллионов человек в Советском Союзе, и требовалось усадить их на простые машины,

– заметил он.

Военный аналитик подчеркнул, что Т-72 – простой танк, легко научиться им управлять и не трудно их производить в большом количестве. И после нанесения ядерных ударов, эти орды танков должны были наступать на Европу.

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Западные танки гораздо лучше российских

По его мнению, на Западе была другая концепция разработки танков. Они делали ставку не на количество, а на качество. Их танки имеют тепловизоры, системы наведения, стабилизации и т.д. Также учитывался комфорт экипажа.

Советские машины вообще не имели вентиляции. Зачем удобные условия для танкистов Т-72, если они все равно сгорят в этой ядерной войне? Западные же машины создавались с учетом эргономики – чтобы людям было комфортно там располагаться,

– подчеркнул он.

Он отметил, что западные танки гораздо лучше по всем признакам, в частности по качеству приборов и оптики, чем советские, которые сейчас уже российские.

Обратите внимание! Представители США заявили, что администрация Джо Байдена склоняется к отправке большого количества танков Abrams M1 в Украину. Объявлено о такой поставке может быть уже в это воскресенье.

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