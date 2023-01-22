Макрон сказал, что не исключает поставки в Украину французских танков Leclerc. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Париже.
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Макрон попросил министра вооруженных сил поработать над решением о танках
"Что касается Leclerc, то я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключается, и это действительно оценивается коллективно", – сказал президент Франции.
В условиях Макрона говорится, что решение о передаче танков Украине:
- не должно стать причиной эскалации;
- танки должны оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии;
- решение не должно ослаблять обороноспособность Франции.
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- В начале 2023 года Франция неожиданно взяла на себя лидерство в контексте военной поддержки Украины. Именно решение Макрона о передаче легких танков AMX-10 RC и бронетранспортеров АCMAT Bastion спровоцировало похожие решения от других стран.
- В частности, после этого Польша и Великобритания согласились передать Украине танки. Также Германия и США приняли решение поставить в Украину БМП.
- Politico сообщало, что французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы помочь Германии отважиться на поставку танков Leopard. Ведь прежде Олаф Шольц заявил, что Германия будет действовать только в координации с международными партнерами.
- Шольц на пресс-конференции с Макроном, отвечая на вопрос о немецких танках Leopard, заявил, что "то, как мы действовали в прошлом, всегда тесно координируется с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией".
- Как известно, 20 января состоялась встреча в формате "Рамштайн", где обсуждали танки для Украины. К сожалению, союзники не пришли к согласию относительно танков, в частности из-за Германии.