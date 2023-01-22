Макрон сказал, что не исключает поставки в Украину французских танков Leclerc. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Париже.

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Макрон попросил министра вооруженных сил поработать над решением о танках

"Что касается Leclerc, то я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключается, и это действительно оценивается коллективно", – сказал президент Франции.

В условиях Макрона говорится, что решение о передаче танков Украине:

не должно стать причиной эскалации;

танки должны оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии;

решение не должно ослаблять обороноспособность Франции.

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