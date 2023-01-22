Макрон сказав, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі.

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Макрон попросив міністра збройних сил попрацювати над рішенням про танки

"Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", – сказав президент Франції.

В умовах Макрона йдеться, що рішення про передачу танків Україні:

не має стати причиною ескалації;

танки мають надати реальну та ефективну підтримку українській армії;

рішення не має послаблювати обороноздатність Франції.

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