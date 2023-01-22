Макрон сказав, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі.
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Макрон попросив міністра збройних сил попрацювати над рішенням про танки
"Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", – сказав президент Франції.
В умовах Макрона йдеться, що рішення про передачу танків Україні:
- не має стати причиною ескалації;
- танки мають надати реальну та ефективну підтримку українській армії;
- рішення не має послаблювати обороноздатність Франції.
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- На початку 2023 року Франція несподівано взяла на себе лідерство в контексті військової підтримки України. Саме рішення Макрона про передачу легких танків AMX-10 RC та бронетранспортерів АCMAT Bastion спровокувало схожі рішення від інших країн.
- Зокрема, після цього Польща та Велика Британія погодилися передати Україні танки. Також Німеччина та США прийняли рішення поставити в Україну БМП.
- Politico повідомляло, що французи розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc, щоб допомогти Німеччині наважитись на постачання танків Leopard. Адже перед тим Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде діяти лише в координації з міжнародними партнерами.
- Шольц на пресконференції з Макроном, відповідаючи на питання про німецькі танки Leopard, заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".
- Як відомо, 20 січня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорювали танки для України. На жаль, союзники не дійшли згоди щодо танків, зокрема через Німеччину.