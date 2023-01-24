Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – рассказал, что положительное решение по Leopard может быть уже скоро. Он посоветовал государствам, которые имеют танки на вооружении, начинать готовить их к передаче.

Обратите внимание Белый дом очень взбешен выходками Германии из Leopard, – Пионтковский

Тем временем на русских болотах запылало. Для этого на арену цирка выпустили Пескова. Он заявил, что передача Украине танков Leopard "оставит неизбежный отпечаток" в отношениях между Россией и Германией.

Любопытно! Весь цивилизованный мир закрывается для России. На фоне этого страна-террористка гордо подписала "безвиз" с африканской страной Эсватини. В то же время, позволить себе путешествие смогут только владельцы дипломатических и служебных паспортов.

Тем временем уже известно, что Германия не будет блокировать передачу Leopard по другим странам. Об этом заявил Боррель – высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Другие страны, желающие экспортировать танки Leopard, могут это делать. Германия не блокирует экспорт танков Leopard,

– сказал Жозеп Боррель.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за свободу.