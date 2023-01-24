Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО – розповів, що позитивне рішення щодо Leopard може бути вже скоро. Він порадив державам, які мають танки на озброєнні, починати готувати їхньої до передачі.

Зверніть увагу Білий дім дуже розлючений витівками Німеччини з Leopard, – Піонтковський

Тим часом на російських болотах запалало. Для цього на арену цирку випустили Пєскова. Він заявив, що передання Україні танків Leopard "залишить неминучий відбиток" у відносинах між Росією та Німеччиною.

Цікаво! Весь цивілізований світ закривається для Росії. На фоні цього країна-терористка гордо підписала "безвіз" з африканською країною Есватіні. Водночас дозволити собі мандрівку зможуть тільки власники дипломатичних та службових паспортів.

Тим часом вже відомо, що Німеччина не блокуватиме передання Leopard іншими країнами. Про це заявив Боррель – високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики.

Інші країни, які бажають експортувати танки Leopard, можуть це робити. Німеччина не блокує експорт танків Leopard,

– сказав Жозеп Боррель.

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбу за свою свободу.