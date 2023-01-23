Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Тем временем США объявили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.

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На Западе поняли ужасную ошибку

Пионтковский рассказал, что на Западе поняли, какую ужасную ошибку они допустили, когда не предоставили Украине необходимые танки. Но в США, например, ситуация улучшилась. Все боялись прихода к власти республиканцев-трампистов, но Трамп сам утратил авторитет в Республиканской партии.

Майкл Маккол и Линдси Грэм сказали очень простую вещь. С точки зрения технологии логистики, ремонтных вопросов, конечно, Leopard лучше, чем Abrams. Тем более что их 2 тысячи по всей Европе бегает. Американцы сказали, если немцы так хотят, то дадим 20 – 30 Abrams, чтобы они за этим не прятались,

– отметил российский публицист.

Он добавил, что Белый дом очень взбешен выходками Германии. Администрация Байдена практически в бешенстве от этого.

Пионтковский о том, что Белый дом очень взбешен выходками Германии из Leopard: смотрите видео

Позиция Шольца

По словам российского оппозиционного политика, Олаф Шольц – это современный политик, а не визионер, как, например, Борис Джонсон. Он не видит решающей битвы, которая определит судьбу мира на десятки лет, что происходит битва добра со злом.

"У него даже в голове нет таких понятий. У него понятие, как сориентироваться на последний опрос общественного мнения. Последний опрос в немецком обществе, похоже, такой – 46% за то, чтобы дать Leopard, 43% за то, чтобы не давать, и Шольц хочет удовлетворить и одних, и других", – заметил Пионтковский.

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