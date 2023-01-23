Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников после своего возвращения в Украину. По его словам, доверие союзников к Украине растет.
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Больше доверия означает больше оружия
Новая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться в следующем месяце. Министр обороны видит положительные изменения в вере союзников в возможности Украины.
В частности, Алексей Резников отметил, что доверие партнеров растет. Соответственно количество и разнообразие вооружения, которое будут готовы передать на нужды Украины, вероятно, также увеличится.
Больше доверия означает большее оружие. Чтобы защитить нашу землю, море...и небо,
– заинтриговал Алексей Резников.
К своему сообщению министр прикрепил изображение останавливающего ракету грифона. Возможно, это намек, что украинцам следует ожидать новых истребителей типа Saab JAS 39 Gripen.
Грифон поймал вражескую ракету / Фото, которое опубликовал Алексеем Резниковым
Алексей Резников также отметил, что доверие партнеров растет в результате успешного и профессионального труда Вооруженных Сил Украины, а также огромного объема работы, выполняемой нашими дипломатами.
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Резников подвел итоги встречи "Рамштайн" 8
- Западные партнеры согласовали новый пакет военной помощи Украине. Заметим, что 20 января сеть всколыхнула неприятная новость о том, что страны Европы и США не будут предоставлять нам танки Leopard 2.
- Однако на это украинский министр обороны ответил, что было также обсуждение этого вопроса за "закрытой дверью", поэтому надежда сохраняется. Кроме того, некоторые страны согласились начать обучающие курсы для украинских танковых экипажей по овладению Leopard 2.
- По словам главы Минобороны, ожидается мощное усиление наших вооруженных сил, сектора безопасности и обороны в будущем. Украину будут поддерживать до тех пор, пока она не закончит эту войну, одержав долгожданную Победу.