Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков після свого повернення в Україну. За його словами, довіра союзників до України зростає.

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Більше довіри означає більше зброї

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися наступного місяця. Міністр оборони України бачить позитивні зміни у вірі союзників в можливості України.

Зокрема Олексій Резніков зазначив, що довіра партнерів зростає. Відповідно, кількість та різноманітність озброєння, яке будуть готові передати на потреби України, ймовірно, також збільшиться.

Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море...і небо,

– заінтригував Олексій Резніков.

До свого допису міністр прикріпив зображення грифона, який зупиняє ракету. Можливо, це натяк, що українцям слід чекати на нові винищувачі типу Saab JAS 39 Gripen.

Грифон упіймав ворожу ракету / Фото опубліковане Олексієм Резніковим

Олексій Резніков також зауважив, що довіра партнерів зростає унаслідок успішної та професійної праці Збройних Сил України, а також величезного обсягу роботи, яку виконують наші дипломати.

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Резніков підбив підсумки зустрічі "Рамштайн" 8