Поставки американского оружия теперь не будут ограничены, – Шмыгаль объяснил важность ленд-лиза

Вечером 9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Исторический момент прокомментировал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства рассказал, что подписание закона очень важно для нашего государства. Он отметил, что теперь поставки американского оружия Украине не будут иметь никаких ограничений.

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Шмыгаль о ленд-лизе США для Украины

Денис Шмыгаль отметил, что во время Второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом. Через 80 лет мы видим, что история повторяется.

Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружений и другую помощь для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Снабжение американским оружием теперь не будет ограничено никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление,

– объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины добавил, что во время его визита вместе с делегацией в Вашингтон они убеждали Соединенные Штаты Америки в необходимости такого решения – максимально поддержать Украину, чтобы остановить нового агрессора в Европе, чтобы вновь воцарился мир, а также победили вольные люди и свобода.

К слову, Шмыгаль поблагодарил администрацию Джо Байдена и союзников за поддержку, которую они оказывают нашему государству, и подчеркнул, что Украина обязательно победит.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который Палата представителей приняла еще 28 апреля.

Байден подчеркнул, что этот документ – важная помощь украинскому народу в борьбе за демократию. Он заверил, что США поддерживают Украину. Хотя некоторые шаги затратны для Штатов, однако попытки скрыться от российской агрессии – принесут еще больше расходов, заметил президент США.

Джо Байден добавил, что Европа сейчас нуждается в еще большей помощи, чем 77 лет назад, ведь путинская война имеет целью разрушить не только демократическое будущее Украины, но и всю Европу.

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