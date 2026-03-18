18 марта, 15:28
Имеет сильное влияние на ПВО: Зеленский сказал, как война на Ближнем Востоке затрагивает Украину

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Эскалация конфликта на Ближнем Востоке влияет на Украину через перенаправление ракет для ПВО в другой регион.
  • Поставка оружия Украине продолжается, но существует беспокойство относительно возможного уменьшения помощи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже влияет на Украину. Речь идет о сфере ПВО, поскольку значительная часть ракет для комплексов противовоздушной обороны перенаправляется в другой регион.

О таком президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Мадриде.

Повлияла ли война на Ближнем Востоке на поставки ракет для Украины?

Глава государства отметил, что партнеры и союзники не могут увеличить объемы поставок оружия в рамках инициативы PURL, поскольку значительная часть этих ракет перенаправляется на Ближний Восток.

Зеленский выразил обеспокоенность из-за потенциального уменьшения военной помощи Киеву, одновременно отметив, что пока поставки оружия продолжаются.

Какие страны недавно отправили ракеты для Украины?

  • Во время последнего заседания в формате "Рамштайн" союзники согласовали передачу Украине ракет для систем Patriot. Ожидается 35 ракет.

  • 10 марта в Германии подтвердили отправку нового пакета поставок оружия для Украины. Он предусматривает отправку дополнительных ракет PAC-3, переносных зенитных комплексов, управляемых ракет AIM-9 и IRIS-T, а также комплектов запасных частей для систем Patriot и IRIS-T. В то же время в Берлине отметили, что и в дальнейшем будут поддерживать развитие систем ПВО украинского производства.

  • Кроме того, недавно Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном возможность поставки новой системы ПВО SAMP/T, которая может перехватывать баллистические ракеты. Комплекс должен поступить в Украину уже в 2026 году.