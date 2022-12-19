Война в Украине разоблачила очередную бундесвернную "зраду"

Очередная бундесверная "зрада". Оказалось, что новые БМП "Пума" не очень. На недавних тренировках с 18 новыми БМП все оказались дефектными – в одном сгорела проводка, отказывает электроника, отказывает башня.

Шум в СМИ

Под конец учений учиться было не на чем. А в следующем году немцам заступать на дежурство в рамках программы быстрого реагирования НАТО.

Интересное Проигрыш гопника, возомнившего себя всесильным, – это вопрос времени

Через Spiegel написали об открытом письме командира одной из частей, описавших все невзгоды. Письмо было министру обороны Кристине Ламбрехт, которая что-то не очень вытягивает на этом посту. Возможно, просто готовят информационное поле для ее замены. Возможно, просто ищут объяснений – оправданий, почему не могут никому ничем помочь, потому что у самих ничего не работает.

Украинский эффект бабочки

Но насчет "Пумы" это уже не первая похожая статья. Они и "Боксеры" должны были бы заменить старые "Мардеры", которые теоретически могла получить Украина. С 2015 года "Пумы" передают Бундесверу. "Мардеры" будут постепенно списывать.

И, возможно, никто не узнал бы о проблемах, если бы не война в Украине и придирчивый взгляд на военную технику. Производители себе спокойно допилили бы проблемы, получили новые соглашения на модернизацию и так далее. Все в схеме были бы счастливы: генералы – со звездами, политики – на должностях.

Достойно внимания Военный "trash": как очистить Украину от руин "русского мира"

Но здесь случилась полномасштабная война в Украине. Попросили о помощи. Провели аудит техники. Они бы и рады помочь, но если отдать все старые "Мардеры", то останутся только новые "Пумы", которые не очень. Если дать ВСУ сразу новые "Пумы", то уже на поле боя может оказаться много интересного. Плохие новости с поля боя – плохая реклама для оборонки.

Что делать? С украинской точки зрения это выглядит как "немцы всегда были с россиянами". С немецкой – как "извините, но у нас нет армии".