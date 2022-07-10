Где и почему потерялись обещанные Украине немецкие "Гепарды"

А где "Гепарды"? На неделе немецкая оппозиция в виде христианских демократов потребовала поставки Украине бронетранспортеров Fuchs.

Обещанного три года ждут

С самого начала было понятно, что это внутриполитические игры оппозиции против властных партий. В конце концов, так и оказалось.

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Сначала начальник Бундесвера, а затем и министр обороны отказались от таких планов, потому что, мол, это "безответственно хотеть грабить Бундесвер" в такие сложные времена.



Поставка немецких "Гепардов" в Украину так и осталась обещаниями на бумаге / Фото из Википедии

Раз в неделю – снова разговоры о возможных обменах техники с другими странами ЕС, так называемые Ringtausch – они нам дают старую советскую технику, а немцы передают им свою немецкую.

Разговоров много – поставок не очень. И, кстати, а где те обещанные "Гепарды"? Уже пошел июль. И где оно?

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