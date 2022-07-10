Обіцянки-цяцянки

Від самого початку було зрозуміло, що це – внутрішньо-політичні ігри опозиції проти владних партій. Зрештою так і сталось.

Про головне HIMARS в дії: російська піхота чекає власних похоронів по кульках та баночках

Спочатку начальник Бундесверу, а потім і міністр оборони відмовились від таких планів, бо, мовляв, це "безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер" у такі важкі часи.



Наразі постачання німецьких "Гепардів" в Україну так і залишилося обіцянками на папері / Фото з Вікіпедії

Раз на тиждень – знову розмови про можливі обміни техніки з іншими країнами ЄС, так звані Ringtausch – вони нам дають стару радянську техніку, а німці передають їм свою німецьку.

Розмов багато – постачань не дуже. І, до речі, а де ті обіцяні "Гепарди"? Вже пішов липень. І де воно?

Актуальне – у Німеччині запевнили, що обговорюють гарантії безпеки для України із "близькими друзями": дивіться відео