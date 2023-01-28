Поставки танков должны ограничиваться не месяцами, а неделями, – Подоляк

Украина надеется, что снабжение западных танков займет недели, а не месяцы. Партнеры понимают, нужно спешить.

Логистика займет определенное время, и сейчас идет логистическая работа. Партнеры, так сказать, составляют календарный план по поставке техники. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom, передает 24 Канал.

Кстати говоря Переговоры идут ускоренно, – Подоляк о возможной передаче Украине авиации и дальнобойных ракет

Партнеры понимают спешку

Подоляк отметил, что партнеры понимают, сейчас все нужно делать очень быстро. Он отметил, что ежедневно Украина платит за ожидание кровью.

Поставки танков будут измеряться не в месяцах, а в неделях,

– надеется советник.

Кроме того, чиновник уверен, что Украина получит штурмовую авиацию и дальнобойные ракеты в ближайшей перспективе. Переговорный процесс по истребителям идет в ускоренном процессе. По словам Подоляка, партнеры также понимают, что штурмовая авиация нужна для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они дают. Так же чтобы уменьшить ключевой инструмент российской армии – артиллерию, нам необходимы ракеты.

Заявление о 321 тяжелом танке

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны-союзницы пообещали предоставить ВСУ 321 тяжелый танк. В частности, говорится о "Леопардах" от Германии и "Абрамсе" от США, а также о других танках от союзников.

Президент Владимир Зеленский замечал, что не знает когда танки приедут из Европы. Что касается американских – отметил, если это будет в августе, то это слишком поздно.