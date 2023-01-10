В ЕС озвучили важную позицию о поставках танков Украине

Украина должна получить все оружие, в котором оно нуждается. В Еврокомиссии озвучили такую позицию по теме поставки танков.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. брифинга, передает 24 канал.

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Это означает, конечно, передовые системы ПВО, но и другие виды передового военного оборудования, сколько необходимо для защиты Украины,

– подчеркнула президентка.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что также поддерживает подход ЕС к большим поставкам военного оборудования в Украину. Он понимает, что это необходимо, потому что украинцы борются за свое будущее и общие с ЕС ценности.

Снабжение Украины танков: что известно

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина стремится получить танки Leopard. Однако в правительстве Шольца заявили, что пока не планируют предоставлять эту технику. Правда, передать Украине немецкие Leopard могут союзники – Польша и Финляндия.

В Финляндии отмечалось, что для этого нужна поддержка всей Европы. Премьер страны Матеуш Моравецкий отмечал, сейчас продолжаются переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой о создании коалиции для передачи Украине столь тяжелой техники.

Между тем, Чехия передаст Украине новую партию танков, в частности, Т-72. На одном из них поставил подпись премьер-министр страны Петр Фиала.