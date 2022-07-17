Уже легенда, – военный эксперт назвал самое эффективное оружие от Запада

Запад активно снабжает Украину оружием для борьбы с российскими оккупантами. Некоторое оружие уже стало легендой благодаря своей точности. Речь идет о HIMARS, Javelin, а также Bayraktar.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Денис Попович. Он отметил, что о западном оружии уже ходят легенды, но украинское тоже впечатляет.

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По его словам, на первых этапах российского вторжения самым эффективным оружием оказались противотанковые ракетные комплексы Javelin. Они показали свою эффективность.

Так же можно сказать о противотанковых системах NLAW. Но и не нужно забывать об украинском противотанковом ракетном комплексе "Стугна". Он тоже очень эффективен,

– заявил Попович.

Он заверил, что на первом этапе западная помощь противотанковым средствам сыграла серьезную роль.

"Ну и турецкий беспилотник Bayraktar – это уже тоже легенда. Он занимает должное место в поставках западных партнеров", – ответил военный эксперт.

Денис Попович о наступлении россиян и поставках оружия: видео



Министр обороны Алексей Резников анонсировал новые поставки оружия HIMARS для Украины с ракетами на 300 километров. Попович говорит, что ими могут нанести удар по Крымскому мосту или черноморскому флоту россии.

"Это существенно расширяет наши возможности по поражению российской армии в дальних тылах. Мы сможем брать под огневой контроль логистические цепочки и нарушать планы оккупантов по наступлению", – заявил Попович.

Вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов.