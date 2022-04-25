Тот, кто поставляет России кровавые деньги – соучастник военных преступлений, – Устенко
Источник:Офис Президента
Европейские страны, которые и дальше покупают российские энергоносители, причастны к военным преступлениям, которые совершают российские оккупанты в Украине.
Соучастниками преступлений являются и лондонские юристы и банкиры, которые до сих пор предоставляют услуги олигархам из окружения Путина.
Читайте также Среди государств-членов ЕС нет согласия по поводу российского энергетического эмбарго, – Боррель
В этом убежден советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он отметил, что неспособность крупных экономик Запада немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России неприемлема.
Киев знает обо всех, кто продолжает сотрудничество с Россией
Мы знаем название корабля, флаг, имя капитана, объем нефти, мы знаем, сколько денег было уплачено за эту нефть, порт назначения, компанию, которая продала страховку. Мы будем работать с этой информацией,
– заявил Устенко.
Он сказал, что тот, кто поставляет России кровавые деньги, которые идут на убийство украинцев и геноцид, является соучастником этих военных преступлений.
По словам Устенко, у Украины будет абсолютное право преследовать компании, что являются соучастниками военных преступлений.
Возможно, через год, может, через десять лет, но мы найдем всех соучастников этих преступлений,
– сказал советник президента.
По его оценкам, Москва получает около 1,4 миллиарда долларов в день от продажи энергоносителей, где большая часть средств поступает из Европы.
Представьте себе, сколько ракет и бомб можно купить за такие деньги,
– добавил советник.
Нужны самые жесткие санкции против России
Устенко призвал ввести еще более жесткие международные санкции против России, а также принять немедленные меры по направлению замороженных активов Центробанка России на покрытие насущных нужд Украины, в том числе на оборону и послевоенное восстановление.
Продажа замороженных активов, которые принадлежат подсанкционным олигархам, тоже должна быть начата как можно скорее. Вырученные средства следует немедленно передать на оборону Украины и послевоенное восстановление.
"Мы и победим, и восстановим нашу страну. На это нужны средства, и Россия должна компенсировать каждую гривну наших потерь", – подчеркнул он.
Устенко объяснил, что немедленное эмбарго на нефть вызовет краткосрочный рост цен на топливо, но впоследствии произойдет рыночная коррекция, поскольку увеличатся поставки из других стран.
Вас может заинтересовать – итоги встречи Зеленского с Блинкеном и Остином: видео