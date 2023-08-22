Подозреваемый организовал снабжение одной из воинских частей Закарпатья 350 таких бронежилетов. Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт.

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Правоохранители установили, что директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки договор о поставках 350 бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 6,4 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.



Предприниматель снабжал военным на Закарпатье некачественные бронежилеты / Фото Офиса Генпрокурора

Бронежилеты не соответствовали классу защиты

Согласно заключению экспертизы указанные бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ, поскольку при совершении выстрела при определенной дистанции возможно их пробитие.

Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины на общую сумму 5,9 миллиона гривен и осуществил их легализацию.



Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы / Фото Офиса Генпрокурора

К слову, ДБР разоблачило чиновника одной из воинских частей в Одесской области, требовавшего взятки с украинских военных. В частности, он потребовал "плату" за возможность взять отгул с части.