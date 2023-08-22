Підозрюваний організував постачання одній із військових частин Закарпаття 350 таких бронежилетів. Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт.

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Правоохоронці встановили, що директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 мільйона гривень,

– ідеться в повідомленні.



Підприємець постачав військовим на Закарпаття неякісні бронежилети / Фото Офісу Генпрокурора

Бронежилети не відповідали класу захисту

Згідно з висновком експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, оскільки при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття.

Таким чином, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 5,9 мільйона гривень та надалі здійснив їх легалізацію.



Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення / Фото Офісу Генпрокурора

До слова, ДБР викрило посадовця однієї з військових частин в Одеській області, який вимагав хабарі з українських військових. Зокрема, він вимагав "плату" за можливість взяти відгул з частини.