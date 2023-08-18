Крім цього, командир також погрожував бійцям, якщо вони відмовлялися платити гроші. Тому тепер правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у незаконному збагачені.
До теми На Одещині командир побив підлеглого: він потрапив до лікарні із травмою голови
ДБР оголосила підозру командиру взводу
Правоохоронці повідомили, що командир взводу однієї з військових частин в Одеській області вимагав від бійців "таксу" у розмірі 4 тисяч гривень. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби або навіть фізичною розправою.
За оперативними даними, таким чином командир витребував щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Наразі працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів,
– сказали у бюро.
Також ДБР встановило факти застосування сили командиром та побиття бійців. Тож йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а також застосуванню насильства до підлеглого.
Командир взводу вимагав хабар у бійців за відгул / Фото ДБР
Коли його провину доведуть у суді, то йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Наразі ДБР просить про те, щоб підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Раніше викрили командира, що змушував бійців будувати йому маєток
- Працівники ДБР 18 серпня повідомили, що в Одеській області їм вдалося викрити командира військової частини, який перевищив свої повноваження. Зокрема, він використовував своїх підлеглих на будівництві свого маєтку.
- Таким чином із серпня 2022 року солдати перебували на будівельних роботах замість того, щоб виконувати завдання з оборони нашої держави. Водночас такими діями командир завдав збитку Україні на 2 мільйони гривень.
- Наразі ДБР оголосило про підозру командиру військової частини. Коли його провину доведуть у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.