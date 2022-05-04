Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, у России есть проблемы. Уже известны десятки случаев пожара.

Там постоянно курят не в том месте, а потом случаются какие-то вещи (пожары, взрывы – 24 канала). Пожалуй, это карма их догоняет,

– сказал Арестович.

Арестович считает, что такие случаи могут участиться, если Путин объявит войну и всеобщую мобилизацию.

"В России начнется сопротивление и с каждым днем будет усиливаться. Хотя оно и сейчас есть. Но после объявления войны там будут совсем другие ставки… Люди будут иметь другие настроения и решения", – говорит он.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас нельзя оценить готовность россиян выступить против режима. Но он напомнил, что в начале войны на протесты в России выходили около 100 тысяч человек, а количество недовольных было еще больше.

Может, вообще не будет протестов, а будет саботаж. Ведь военкоматов сожгли уже десятки. Пока трудно что-то говорить, потому что мы не знаем, что происходит в головах людей. Но "гладко" точно не будет,

– сказал Арестович.

Последние новости о загадочных пожарах в России

В Белгороде несколько дней люди слышали какие-то "хлопки". 1 мая выяснилось, что горят помещения российского министерства обороны. Звуки так называемых "хлопков" могли издавать боеприпасы.

На следующий день громкий звук раздался в центре города. От него у автомобилей сработала сигнализация.

2 мая вспыхнул пороховой завод в Перми, являющийся одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. В результате пожара погибли две работницы, еще одна – сильно пострадала.

В ночь на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение". Пожарные приехали только после того, как пламя полностью охватило здание – около 34 тысяч квадратных метров. Все на складе сгорело, также провалилась крыша.

А 4 мая в российском Дзержинске произошел масштабный пожар. Там загорелась цистерна с растворителем. Пожар настолько мощный, что в небе образовался огромный столб черного дыма.

А в Нижневартовске неизвестный забросал военкомат бутылками с зажигательной смесью. Первый коктейль Молотова сразу погас, а от второго загорелась деревянная обшивка. На месте полицейские обнаружили еще один неиспользованный коктейль.

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