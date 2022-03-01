Постоянно обстрелы, разрушена больница, погибшие, – Терехов о ситуации в Харькове

Харьков подвергается обстрелам российских оккупантов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под постоянным обстрелом.

В Харькове был ракетный удар

Около 15 часов, по словам Терехова, по Харькову был нанесен ракетный удар. Оккупанты били по жилому микрорайону.

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Харьковский мэр заявил, что в городе есть погибшие и жертвы. В результате вражеских обстрелов в Харькове разрушена больница.

Ситуация очень тяжелая и серьезная,

– сказал Терехов.

Вместе с тем мэр рассказал, что в Харькове организовали передвижные полевые кухни. Он сообщил, что людям раздают горячую еду, развозят ее по бомбоубежищам и школам, спускают в метро.

Терехов отметил, что в Харькове есть запас пищи, воды, предметов первой необходимости и лекарств. В то же время в городе ждут гуманитарный груз из других городов Украины и Европы.

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