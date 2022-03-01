У Харкові був ракетний удар
Близько 15-ї години, за словами Терехова, по Харкову був завданий ракетний удар. Окупанти гатили по житловому мікрорайону.
Це важливо У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто
Харківський мер заявив, що в місті є загиблі та жертви. Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйнована лікарня.
Ситуація дуже важка та серйозна,
– сказав Терехов.
Разом з тим, мер розповів, що в Харкові організували пересувні польові кухні. Він повідомив, що людям роздають гарячу їжу, розвозять її по бомбосховищах та школа, спускають в метро.
Терехов зазначив, що в Харкові є запас їжі, води, предметів першої необхідності та ліків. Водночас у місті чекають гуманітарний вантаж з інших міст України та Європи.
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