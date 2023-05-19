Постоянный "хлопок" в тылу врагов важнее громких заявлений, – политолог о СБУ

Большинство успешных операций на территории России и оккупированных территориях реализовано Службой Безопасности Украины.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт рассказал об успешных операциях СБУ.

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"Подрыв Крымского моста, атака морскими дронами на корабли России в Севастопольской бухте, подрыв радиолокационного самолета в белорусских "Мачулищах" – далеко не полный перечень успешных операций СБУ. Мои источники подтверждают, что СБУ стоит и за подрывами российских военных преступников и пропагандистов. Только за последнее время украинский "хлопок" от СБУ почувствовали Владлен Татарский, Захар Прилепин и один из главарей луганских террористов Игорь Корнет", – сообщает эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что СБУ не комментирует взрывы, ограничиваясь фразой "все комментарии и подробности после победы".

Глава Службы Василий Малюк дает мало интервью. По-моему, такая стратегия абсолютно оправдана. Могу сослаться здесь на опыт руководителей лучших зарубежных спецслужб, крайне редко общающихся с прессой,

– считает Голобуцкий.

"Представить себе руководителя ЦРУ, ежедневно раздающего по несколько интервью – невозможно в принципе. Зато сказанное им – на вес золота для экспертов и специалистов. Для большинства украинцев постоянный хлопок в тылу врагов важнее громких заявлений. А с подробностями действительно подождем до конца войны", – резюмирует эксперт.

Напомним, глава Службы Василий Малюк раньше отмечал, что у врагов Украины "хлопок пылал, пылает и будет пылать".