Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН ответил на ложь россиян о Запорожской АЭС. Страна-оккупант продолжает обстреливать ее, создавая угрозу всей Европе.

Обращаясь к собравшимся, Кислица обратил внимание, что в зале Совбеза ООН до сих пор находится представитель страны-террориста россии. Речь идет о василии небендзе, который выполняет единственную функцию – пробивает дно своей циничной ложью.

Заметьте Ложь не пройдет, – Кулеба отреагировал на циничный созыв Совбеза ООН россией

Кислица заявил, что еще 6 месяцев назад было даже сложно представить, что крупнейшую АЭС в Европе захватят в рамках вооруженной атаки с использованием танков.