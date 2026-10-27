Детонация длилась более часа: ВСУ поразили склад боеприпасов в Луганской области

В ночь на 27 октября Силы обороны нанесли удар с помощью дронов по складу боеприпасов оккупантов в Хрустальном в Луганской области. На территории военного объекта вспыхнул пожар, сопровождавшийся мощной детонацией.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. По предварительным данным, атака ударных беспилотников в районе города продолжалась несколько часов подряд.

Что известно об объекте и последствиях атаки

Город Хрустальный, ранее называвшийся Красный Луч, находится под российской оккупацией с 2014 года. Оно расположено примерно в 65 километрах к юго-западу от Луганска и выполняет роль важного тылового и логистического узла для захватчиков.

Атака на Хрустальный: смотрите видео

Оккупационная администрация региона и министерство обороны России пока не комментировали ситуацию. Украинское военное командование и Генеральный штаб ВСУ также пока не публиковали официальных заявлений относительно боевых действий в этом районе.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Хрустальный: смотрите видео

Накануне украинские защитники также подвергли атаке склады материально-технического обеспечения российской армии в районах Комиссаровки и Катериновки в Луганской области.