Об этом для 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Взрывы в городе раздались примерно в 15:40.
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"У взрывов было 2 эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье. Четко сообщали, что в лесопарк свозили большое количество техники. Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили враждебные позиции", – рассказал мэр.