Про це для 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вибухи у місті пролунали приблизно о 15:40.

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"Вибухи мали 2 епіцентри. Перший – поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий – мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя. Чітко повідомляли, що до лісопарку звозили велику кількість техніки. Зараз точно невідомо, що постраждало, але точно уразили ворожі позиції", – розповів мер.

Що відбувається у Мелітополі

росіяни хочуть провести псевдореферендум на окупованій частині Запоріжжя. Окупанти намагалися провести опитування серед місцевих Мелітополя щодо руского міра, але люди не хочуть мати справу з росіянами.

Хочу звернути на це увагу всіх українців. Мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя вкрай складно. Вони перебувають у масштабних депресивних обставинах та небезпеці вже місяців. Лише 10% готові сказати росіянам зі зброєю, що можуть підтримати росію,

– розповів Федоров.

Він додав, що є випадки, коли колаборанти хочуть заробити на агітації за окупантів, але не знаходять підтримки. Мер заявив, що росія не може анексувати частину Запоріжжя, навіть спираючись на свої закони, оскільки люди просто не прийдуть на псевдореферендум.