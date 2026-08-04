Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Каковы результаты 40-дневной операции воздействия на Россию?

За 40 дней под прицелом украинских беспилотников и ракет оказались ключевые предприятия российского военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства противовоздушной обороны, командные пункты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты логистики, а также суда "теневого флота". Всего силовики нанесли более 100 успешных ударов по стратегическим объектам в России и на оккупированных территориях.

Параллельно непосредственно на фронте и в тылу оккупантов подразделения СБУ уничтожили более 21 тысячи единиц военной техники и вооружения и ликвидировали почти 5 тысяч захватчиков.

Одним из приоритетов стало обезвреживание вражеской авиации. Удары были нанесены по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиазаводу.

В результате уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35, два самолета Л-39, а также ангары с самолетами Су-24, Су-30, Су-30СМ и дронами Shahed.

Кроме того, спецназовцы существенно ослабили российскую ПВО, выведя из строя РЛС "Небо-У", радиолокатор комплекса С-400, ЗРК "Тор-М2", "Панцирь-С2", комплекс РЭБ "Поле-21" и ряд других станций.

Ощутимых потерь понес и топливно-энергетический сектор агрессора. СБУ нанесла удары по 14 НПЗ, среди которых Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский, Волгоградский и три завода в Уфе.

В Каспийском море под удар попала нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского". Также наносились удары по судам "теневого флота", в частности по танкерам Blue, Louise 1, Banda, Avero и двум грузовым судам, находящимся под санкциями.

На линии соприкосновения спецназовцы уничтожили 24 танка, 63 бронемашины, 124 артиллерийские системы, 22 РСЗО, 40 средств ПВО и 14 боевых самолетов и вертолетов. Важным направлением стало обезвреживание более 11 тысяч БПЛА, в том числе 176 типов Shahed, и ликвидация 712 вражеских расчетов беспилотников.

Кроме того, подразделения СБУ систематически уничтожали склады боеприпасов и топлива, командные пункты, узлы связи, средства РЭБ, военную логистику и другую критически важную инфраструктуру противника.

В целом 40-дневная кампания была направлена на одновременное ослабление ключевых элементов российской военной машины. По интенсивности, географии и количеству одновременно пораженных стратегических объектов эта операция стала действенным механизмом воздействия на государство-агрессора. Работа по снижению военно-экономического потенциала России будет продолжаться и в дальнейшем,

– заверили в СБУ.

Также известно, что Владимир Зеленский уже согласовал с временно исполняющим обязанности председателя СБУ генерал-майором Александром Покладом планы проведения новых спецопераций против России.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов также анонсировал продолжение 40-дневной операции воздействия на Россию. По словам генерала, спецмероприятия будут продолжаться и в дальнейшем, однако без определенных временных рамок.