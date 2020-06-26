У пострадавших в ДТП на Закарпатье обнаружили коронавирус, – СМИ
У троих человек, пострадавших в аварии на Закарпатье 25 июня, обнаружили коронавирус. Пассажиров микроавтобуса, разбившегося между Ужгородом и Мукачевом, изолировали.
У троих пострадавших обнаружили коронавирус
По процедуре всем, кого госпитализировала скорая помощь, проводят тесты на COVID-19. Таким образом у троих пострадавших в аварии и обнаружили недуг. Об этом написал журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.
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Инфицированных сразу изолировали и взяли материалы для ПЦР-тестирования. Всех контактных лиц просят обратиться к врачам. Также под угрозой – 2 экипажа полиции и 4 экипажа скорой помощи.
Что известно о смертельном ДТП на Закарпатье:
- 25 июня, около 19:00, полицейские получили сообщение о ДТП в селе Волково Ужгородского района.
- Микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался по улице Главной, перевернулся на крышу.
- По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность – треснуло одно из колес транспортного средства.
- В микроавтобусе находился водитель и 6 пассажирок. Одна из них умерла на месте.
- Трое из пострадавших – в тяжелом состоянии.
Смотрите видео с места ДТП: