У троих человек, пострадавших в аварии на Закарпатье 25 июня, обнаружили коронавирус. Пассажиров микроавтобуса, разбившегося между Ужгородом и Мукачевом, изолировали.

У троих пострадавших обнаружили коронавирус

По процедуре всем, кого госпитализировала скорая помощь, проводят тесты на COVID-19. Таким образом у троих пострадавших в аварии и обнаружили недуг. Об этом написал журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Актуально Ужасное ДТП на трассе Киев – Чоп: перевернулась маршрутка, много раненых – фото, видео

Инфицированных сразу изолировали и взяли материалы для ПЦР-тестирования. Всех контактных лиц просят обратиться к врачам. Также под угрозой – 2 экипажа полиции и 4 экипажа скорой помощи.

Обратите внимание! После ДТП в больницу попали 5 пассажиров и водитель. Одна из пассажирок погибла в аварии.

Что известно о смертельном ДТП на Закарпатье:

25 июня, около 19:00, полицейские получили сообщение о ДТП в селе Волково Ужгородского района.

Микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался по улице Главной, перевернулся на крышу.

По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность – треснуло одно из колес транспортного средства.

В микроавтобусе находился водитель и 6 пассажирок. Одна из них умерла на месте.

Трое из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Смотрите видео с места ДТП: