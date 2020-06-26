У трьох людей, що постраждали у автотрощі на Закарпатті 25 червня, виявили коронавірус. Пасажирів мікроавтобуса, що розбився між Ужгородом та Мукачевом, ізолювали.

У трьох потерпілих виявили коронавірус

За процедурою усім, кого госпіталізувала швидка допомога, проводять тести на COVID-19. Таким чином у трьох потерпілих у аварії й виявили недугу. Про це написав журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

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Інфікованих одразу ізолювали та взяли матеріали для ПЛР-тестування. Усіх контактних осіб просять звернутись до лікарів. Також під загрозою – 2 екіпажі поліції та 4 екіпажі швидкої допомоги.

Зверніть увагу! Після ДТП до лікарні потрапили 5 пасажирів та водій. Одна з пасажирок у автотрощі загинула.

Що відомо про смертельну ДТП на Закарпатті:

25 червня, близько 19:00, поліцейські отримали повідомлення про ДТП у селі Вовкове Ужгородського району.

Мікроавтобус Mercedes Sprinter, який рухався вулицею Головною, перекинувся на дах.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність – тріснуло одне з коліс транспортного засобу.

У мікроавтобусі перебував водій та 6 пасажирок. Одна з них померла на місці.

Троє з потерпілих – у важкому стані.

Дивіться відео з місця ДТП: