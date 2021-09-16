Об этом в соцсети рассказал один из членов группы Орест Малыш. По его словам, они с друзьями были в горах – 10 взрослых и 2 детей. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше костер был до них. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа мужчина решил собрать дрова, тогда на месте очага и произошел взрыв.

Обратите внимание Врачи рассказали о состоянии пострадавших туристов от взрыва в Карпатах

Травмированных несли на носилках 5 километров

Жена Ореста сейчас находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице Ивано-Франковска. У женщины осколочные ранения многих частей тела. Вместе с ней в медучреждение попало еще 3 женщины.

"Одна – тяжелая в операционной, три – средней тяжести. У одной пациентки угроза жизни, но мы думаем, что все будет хорошо. У других угрозы жизни нет", – рассказала Иванна Васкул, заведующая неотложной помощи ОКБ.

Погибшие – двое мужчин, которые находились ближе к огню. Туристы родом из Коломыйщины, среди них был один иностранец. Травмированных, по словам спасателей, несли на носилках 5 километров.

Детали трагического путешествия в Карпатах: смотрите видео

Начальник 4-й специализированной поисково-спасательной группы Тарас Бринда рассказал, что одну из пострадавших не могли быстро транспортировать, ведь это надо было делать очень осторожно, чтобы не причинить дополнительных повреждений и травм.

На месте трагедии обнаружили похожие на части снаряда обломки

На месте происшествия работали 6 поисково-спасательных групп. К операции привлекли и транспорт повышенной проходимости местных жителей. В то же время место, в котором произошел взрыв, территориально относится к Закарпатской области.

К теме Могли быть снаряды времен войны: известны вероятные причины взрыва костра в Карпатах

Событие происходило в месте прохождения линии боевых действий Брусиловский прорыв. Это во времена Первой мировой войны, а также в месте Линии обороны Арпада времен Второй мировой войны. Из-за чего на месте происшествия возможны были нахождения взрывоопасных предметов,

– рассказал Владимир Чернецкий, начальник ГУ ГСЧС Украины в области.

На месте происшествия правоохранители уже обнаружили частицы металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны. Чтобы установить все обстоятельства несчастного случая полицейские назначат ряд экспертиз.