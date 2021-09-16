Группа, с которой произошел трагический инцидент, насчитывала 12 человек. Все они из Коломыи приехали на отдых в горы.
Напомним В Карпатах произошел взрыв в костре туристов: 2 человека погибли, 4 пострадали
Состояние пострадавших от взрыва
Четырех туристов, которые травмировались от взрыва, госпитализировали в Ивано-Франковскую областную больницу. Одну женщину медики оперируют, другие пациенты находятся в шоковом состоянии: у них взрывные травмы.
У них взрывные травмы различного генеза. Одна из них имеет перелом, кажется, плечевой кости, а у других идут просто многочисленные взрывные травмы на теле. Состояние пациентов – средней тяжести, но пока шоковое, осуществляем противошоковую терапию,
– рассказал медицинский директор медучреждения Андрей Яворский.
Детей среди травмированных в областной клинической больнице нет. Туристы, которые не получили травм, после общения с психологом ГСЧС на собственном транспорте поехали в Коломыю.
Взрыв костра в Карпатах: главное
- Инцидент произошел вечером 15 сентября в селе Вороненко Надворнянского района.
- Группа туристов во время привала на полонине "Под-Берды" развела костер. Следовательно, как отмечают в ГСЧС, произошел взрыв.
- В результате инцидента четверо туристов получили травмы, а двое погибли.
- В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли быть на месте происшествия еще со времен войны.
- Официальной версии трагедии пока нет.