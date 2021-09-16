Група, з якою стався трагічний інцидент, налічувала 12 осіб. Усі вони із Коломиї приїхали на відпочинок у гори.
Нагадаємо У Карпатах стався вибух у багатті туристів: 2 людей загинули, 4 постраждали
Стан постраждалих від вибуху
Чотирьох туристів, які травмувалися від вибуху, шпиталізували в Івано-Франківську обласну лікарню. Одну жінку медики оперують, інші пацієнти перебувають у шоковому стані: у них вибухові травми.
У них вибухові травми різного генезу. Одна з них має перелом, здається, плечової кістки, а в інших ідуть просто численні вибухові травми на тілі. Стан пацієнтів – середньої важкості, але поки шоковий, здійснюємо протишокову терапію,
– розповів медичний директор медзакладу Андрій Яворський.
Дітей серед травмованих в обласній клінічній лікарні немає. Туристи, які не отримали травм, після спілкування з психологом ДСНС на власному транспорті поїхали до Коломиї.
Вибух багаття у Карпатах: головне
- Інцидент стався увечері 15 вересні у селі Вороненко Надвірнянського району.
- Група туристів під час привалу на полонині "Під-Берди" розвели багаття. Відтак, як зазначають у ДСНС, відбувся вибух.
- Внаслідок інциденту четверо туристів отримали травми, а двоє загинули.
- У ДСНС пов'язують інцидент з вибухівками, які могли бути на місці події ще з часів війни.
- Офіційної версії трагедії наразі немає.