Пострадавший мальчик от ракетного удара эвакуировался во Львов из Харькова

Во время ракетного обстрела Львова 18 апреля пострадал 3-летний мальчик. Ранее он с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны.

Как сказал мэр Львова Андрей Садовый, но российская ракета нашла харьковчан и здесь, на Западе Украины.

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По данным Садового, среди пострадавших от утренних обстрелов Львова 3-летний Артем. Ребенку оказали всю необходимую помощь, угрозы для жизни нет.

Как рассказала мать мальчика врачам, он получил ранение пальца из-за стекла, которое выбило ударной волной.

Разбилось окно, был мощный взрыв, ему отрубило полпальчика,

– сказала мать Артема.

Что известно об обстреле Львова

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову. Было выпущено четыре ракеты.

В общей сложности ранения получили 11 человек, из них 3 пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

В то же время еще 7 человек погибли. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Самому молодому погибшему 30 лет.

Садовый подчеркнул, что сегодня в Украине нет безопасных городов. И еще раз попросил всех жителей не пренебрегать своей безопасностью.

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