Як сказав мер Львова Андрій Садовий, але російська ракета знайшла харків'ян і тут, на Заході України.

Важливо "Це рятує життя": Садовий закликав львів'ян не легковажити і ховатися в укриття під час тривоги

За даними Садового, серед постраждалих від ранкового обстрілу Львова 3-річний Артем. Дитині надали всю необхідну допомогу, загрози життю немає.

Як розповіла мати хлопчика лікарям, він отримав поранення пальця через скло, яке вибило ударною хвилею.

Розбилося вікно, був потужний вибух, йому відсікло пів пальчика,

– сказала мати Артема.

Що відомо про обстріл Львова

У понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетні удари по Львову. Було випущено чотири ракети.

Загалом поранення отримали 11 осіб, з них 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати.

Водночас ще 7 людей загинуло. Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років.

Садовий підкреслив, що сьогодні в Україні немає безпечних міст. І вкотре попросив всіх мешканців не нехтувати своєю безпекою.