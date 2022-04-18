Вранці 18 квітня росіяни завдали 5 ракетних ударів по місту. Повної інформації про обстріли та постраждалих поки немає.
До теми Вранці окупанти ударили по Дніпропетровщині: більшість ракет збила ППО
Відразу 5 потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців,
– сказав Подоляк.
Раніше про 5 ракетних ударів повідомляв мер Львова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький.