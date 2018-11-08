Пострадавший в харьковском ДТП отказался от претензий к Зайцевой

Один из пострадавших в резонансном ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года, отказался от претензий к Елене Зайцевой.

Об этом сообщает УНН по ссылке на слова адвоката Зайцевой.

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"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой. Я не буду назвать фамилию потерпевшего том, что надо спрашивать согласие самого потерпевшего на это", – заявил адвокат Елены Зайцевой Евгений Мельниченко.

Суд 7 ноября 2018 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января 2019 года.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошла смертельная ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.