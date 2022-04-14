Поступают более 55% оплаты за коммунальные услуги, – Кличко поблагодарил киевлян

В Киеве уровень оплаты коммунальных услуг составляет более 55%. Киевляне платят за коммунальные услуги, несмотря на войну России против Украины.

Коммунальные услуги можно оплатить без комиссии

Соответствующие данные озвучил столичный мэр Виталий Кличко. Он поблагодарил киевлян, что они "в такое сложное время" платят за коммунальные услуги.

Кстати Две трети киевлян уже вернулись в столицу, – Кличко

Хочу отметить, что жители города даже в такое сложное время платят за коммунальные услуги. В столице сегодня более 55% оплаты за все услуги. Хочу поблагодарить киевлян за их сознательность и понимание,

– сказал мэр Киева.

Кличко рассказал, что полученные средства направляют на закупку необходимых ресурсов и материалов. Кроме того, благодаря этим средствам осуществляют выплату зарплат работникам киевских предприятий.

Столичный мэр добавил, что через все муниципальные сервисы за коммунальные услуги можно платить без комиссии.

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