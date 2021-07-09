Потап посмеялся над Тиной Кароль: как отреагировала артистка

Украинская поп-дива Тина Кароль стала хедлайнером двух первых дней фестиваля Atlas Weekend 2021. Похоже, группа Mozgi не на шутку обиделась, что не он закрывал масштабный концерт. Лидер коллектива Потап публично посмеялся над знаменитой коллегой. Ее реакцию узнавайте дальше.

Перед выходом на сцену во второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend группа Mozgi пообщалась с журналистом портала MUZVAR. В коротком интервью рэпер Потап успел обидеть Тину Кароль.

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Продюсер признался, что их коллектив, на удивление, редко закрывает концерты или фестивали. Однако они якобы не обижаются на это.

"Мы почти никогда не бываем хедлайнерами. Нам все равно, когда мы выступаем первыми, средними, последними. Это группа Mozgi, она отдельно от всех", – амбициозно заявил Потап.

Когда же журналист спросил о Тине Кароль, которая в этом году стала хедлайнером Atlas Weekend, рэпер выпалил: "Мы не знаем, кто такая Тина Кароль".

Неудачную шутку Потапа поддержали коллеги из группы Mozgi – Позитив, дядя Вадя, Эд. Ребята сделали вид, что впервые слышат о Тине Кароль. Они стали коверкать имя певицы и рифмовать с "карантином", "Буратино", "Кароль Тина".

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Реакция Тины Кароль на насмешки Потапа

Артистка опубликовала оскорбительный фрагмент интервью в инстаграм-сторис и поинтересовалась: "Амнезия?"

Фан-клуб Тины Кароль более резко отреагировал на шутку Потапа. "Название группы – полная противоположность реальности. Почему стыдно мне?" – написали поклонники.

Реакция Тины Кароль на шутку Потапа / Скриншот из инстаграма певицы

К слову, публичная насмешка рэпера в сторону Тины Кароль стала шоком для многих, ведь они коллеги не только по сцене, но и по телешоу. Звезды были тренерами вокального проекта "Голос страны" и ведущими развлекательной программы "Липсинк Батл".