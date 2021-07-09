Перед виходом на сцену в другий день музичного фестивалю Atlas Weekend гурт Mozgi поспілкувався з журналістом порталу MUZVAR. У короткому інтерв'ю репер Потап встиг образити Тіну Кароль.

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Продюсер зізнався, що їхній колектив, на диво, рідко закриває концерти чи фестивалі. Однак вони нібито не ображаються на це.

"Ми майже ніколи не буваємо хедлайнерами. Нам байдуже, коли ми виступаємо: першими, середніми, останніми. Це гурт Mozgi, він окремо від всіх", – амбіційно заявив Потап.

Коли ж журналіст запитав про Тіну Кароль, яка цьогоріч стала хедлайнером Atlas Weekend, репер випалив: "Ми не знаємо, хто така Тіна Кароль".

Невдалий жарт Потапа підтримали колеги з гурту Mozgi – Позитив, дядя Вадя, Ед. Хлопці вдали, що вперше чують про Тіну Кароль. Вони стали перекручувати ім'я співачки та римувати з "карантином", "Буратіно", "Кароль Тіна".

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Реакція Тіни Кароль на глузування Потапа

Артистка опублікувала образливий фрагмент інтерв'ю в інстаграм-сторіс і поцікавилась: "Амнезія?"

Фан-клуб Тіни Кароль більш різко відреагував на жарт Потапа. "Назва гурту – повна протилежність реальності. Чому соромно мені?" – написали прихильники.

Реакція Тіни Кароль на жарт Потапа / Скриншот з інстаграму співачки

До слова, публічне глузування репера з Тіни Кароль стало шоком для багатьох, адже вони колеги не лише по сцені, а й по телешоу. Зірки були тренерами вокального проєкту "Голос країни" та ведучими розважальної програми "Ліпсінк Батл".